Het Italiaanse Juventus heeft zich bij Ajax gemeld voor buitenspeler David Neres. Maar het blijft niet alleen bij deze club. Ook AC Milan en Internazionale zitten achter zijn handtekening aan.

De Braziliaan werd anderhalf jaar geleden door Ajax bij Sao Paolo losgeweekt voor 12 miljoen euro, maar kan de Eredivisie-topclub nu een veelvoud van dat bedrag opleveren. De bovengenoemde drie ploegen hebben zich volgens de Italiaanse media al bij het management van de buitenspeler gemeld en zouden ongeveer 30 miljoen euro voor hem overhebben. Het is natuurlijk zeer de vraag of directeur spelerszaken Marc Overmars hier genoegen mee neemt, omdat Neres behoorlijk wat groeipotentie vertegenwoordigt.

Het zou zomaar eens zo kunnen zijn dat Ajax in de aankomende transferzomer vleugellam wordt gemaakt, want ook Justin Kluivert zorgt voor veel transferrumoer. De jongeling heeft een aanbieding van Manchester United op stapel liggen, al is die ook niet helemaal naar de smaak van de directie in onze hoofdstad.