Het Duitse Hertha BSC heeft zich versterkt met een voormalig jeugdspeler van Ajax. Javairo Dilrosun tekende gisteren namelijk een meerjarig contract. Hij komt over van Manchester City waar hij de afgelopen vier jaar voor speelde maar nooit in het eerste elftal.

Dilrosun maakte in 2016 de overstap van Ajax naar Manchester City. Tot een doorbraak in de hoofdmacht kwam het echter niet. Benfica, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Valencia en Juventus hadden volgens ​BILD ​ook interesse in het talent, die zelf besloot niet te verlengen bij Manchester City.