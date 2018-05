6 SHARES Delen Tweet

Volgens diverse Engelse media heeft trainer Pep Guardiola van Manchester City groen licht gegeven om Matthijs de Ligt over te nemen van Ajax. Er zou een bedrag van 58 miljoen euro voor hem op tafel moeten komen.

Het dagblad Mirror schrijft dat de jonge Ajacied op termijn de opvolger moet worden van de Belgische routinier Vincent Kompany. De Rode Duivel is natuurlijk bijzonder blessuregevoelig en kan hoogstwaarschijnlijk niet zo heel lang meer mee. De stopper staat onder contract tot medio 2019 en er zijn nog geen onderhandelingen gevoerd over een verlenging. Guardiola liet onlangs nog over hem weten: “We missen hem wanneer hij niet fit is. Wanneer hij fit is, is hij een van de beste centrale verdedigers die ik ooit in mijn leven heb gezien.

“De Catalaan ging verder: “We hebben hetzelfde gevoel als afgelopen seizoen, toen we met zeven zeges op rij afsloten en Vincent alle wedstrijden speelde. We zeiden Vinny is back, maar aan de start van dit seizoen waren er problemen. Hopelijk gebeurt dat komend seizoen niet.” City beschikt reeds over stoppers als Aymeric Laporte, Nicolás Otamendi en John Stones, maar desondanks moet De Ligt dus naar het Etihad Stadium komen.