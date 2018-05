3 SHARES Delen Tweet

Memphis Depay is dit seizoen helemaal opgeleefd bij Olympique Lyon en dit lijkt hem geen windeieren te leggen. De Franse media melden vandaag dat een Europese grootmacht zich met de toekomst van de aanvaller van het Nederlands elftal gaat bemoeien.

Paris Saint-Germain zou namelijk opeens in de race zijn om de handtekening van de oud-speler van de Eredivisie-topclub PSV. Er gaan geruchten dat Memphis het droomtrio dat eigenaar Nasser Al-Khelaifi voor ogen heeft moet completeren. Edinson Cavani vertrekt hoogstwaarschijnlijk uit het Parc des Princes en in dat geval willen de steenrijke Parijzenaars de Nederlander dus op de kop tikken. Naar verluidt vraagt Lyon in ieder geval meer dan 40 miljoen euro voor zijn spits, al wordt hij met de week meer waard.

Bij PSV en Manchester United werd Memphis veelal als linkervleugelaanvaller opgesteld, maar in het Parc Olympique Lyonnais speelt hij de laatste tijd als centrumspits. Dat is een aardige vondst geweest van oefenmeester Bruno Génésio, want de Nederlander staat dit seizoen al op 16 competitietreffers in 33 duels.