“Ik denk dat hij wel doorgaat. Ik zou het ook ongelooflijk mooi vinden. Hij heeft nu de beker gewonnen, maar het zou ideaal zijn om met een kampioenschap afscheid te nemen. Daar moet hij voor gaan”, vertelt hij in gesprek met

“Hij moet volgend seizoen in de spits staan. Dan is hij het aanspeelpunt en hoeft hij maar vijf meter naar links en rechts te lopen. Als nummer 10 gaat niet. Dan heeft hij veel te veel hersteltijd nodig na een wedstrijd. Ik heb het idee dat Nicolai Jörgensen verkocht gaat worden, dus dan kan Van Persie mooi die positie invullen. Hij beschikt van alle spelers in de Eredivisie over de beste techniek.”