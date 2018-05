0 SHARES Delen Tweet

Het is Marc Overmars er veel aangelegen om Lisandro Magallan naar Ajax te halen. Onlangs meldden de Amsterdammers zich bij Boca Juniors met een bod van 5 miljoen euro, maar dit werd in de prullenbak gedeponeerd door de Argentijnen.

Volgens het medium TyC Sports wil directeur spelerszaken Marc Overmars echter niet weten van opgeven. Inmiddels zou hij de aanbieding van Ajax namelijk verhoogd hebben naar 7,5 miljoen euro. Magallán is een ontzettend belangrijke speler voor zijn werkgever, maar de verwachting in Argentinië is dat Boca nu wel akkoord zal gaan. In onze hoofdstad hebben ze sowieso een nieuwe verdediger nodig omdat Nick Viergever transfervrij naar PSV vertrekt.

Ook de toekomst van Matthijs de Ligt in de Johan Cruijff ArenA is onzeker geworden. Volgens De Telegraaf ziet de jongeling onvoldoende perspectief bij Ajax en heeft hij een transferverzoek ingediend. De Oranje-international heeft over belangstelling niet te klagen, want hij wordt gevolgd door clubs als FC Barcelona, Manchester City en Bayern München.