Dijon, de huidige nummer twaalf uit de Franse competitie, zou als eerste contact opgenomen hebben met de middenvelder. Ook Nantes en Angers zijn echter geïnteresseerd en hebben een balletje opgegooid bij de zaakwaarnemer van de voetballer, dus Maher heeft dus keuze te over. Hij vertrekt in de zomer transfervrij en kan dus gaan en staan waar hij wil. Ook Belgische, Duitse, Engelse en Spaanse clubs hebben de Marokkaanse Nederlander in het vizier.

Het medium Het Laatste Nieuws schreef onlangs nog: “Anderlecht houdt de situatie van Adam Maher (24) in de gaten. De vijfvoudig Nederlands international degradeerde afgelopen weekend met FC Twente, maar maakte de jongste maanden wel indruk. In januari tekende het voormalige toptalent een contract voor zes maanden in Enschede – deze zomer is hij dus transfervrij. Mocht de interesse van paars-wit ooit concreet worden, zal de club wel moeten afrekenen met andere gegadigden.”