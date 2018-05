3 SHARES Delen Tweet

Het zou zomaar kunnen dat Michiel Kramer volgend seizoen in het buitenland speelt. Volgens diverse bronnen is er interesse voor hem vanuit Amerika. Seattle Sounders, de huidige nummer 11 van de Western Conference is één van de ploegen die hem volgt.

Eerder dit jaar liet Kramer zelf al weten aan Voetbal International: “Ik heb het wel zo’n beetje gezien in Nederland, ik ken de stadions, van de Jupiler League tot de Eredivisie. Mijn vrouw en ik willen weleens iets anders. Ook voor het geld, lieg ik niks mee, want ik wil mijn gezin een onbezorgde toekomst geven, maar het avontuur trekt eveneens. Ander land, andere mensen, nieuwe start. Effe niks over een broodje kroket en zo. Dat komt dan wel weer als we terug zijn in Nederland.”