Luuk de Jong kan deze zomer een buitenlands avontuur aangaan. Naar verluidt is een club uit Mexico geinteresseerd om hem over te nemen van de Eindhovenaren. In de winter was er al sprake van een transfer maar die ging uiteindelijk niet door.

Zelf stond De Jong echter wel open voor een transfer naar Midden-Amerika en het zou zomaar eens zo kunnen zijn dat er niets veranderd is aan zijn gevoel. De Mexicaanse media suggereren op zondagmorgen in ieder geval dat de club het opnieuw wil proberen bij de Eindhovenaren, waarbij ze verwachten dat technisch directeur Marcel Brands zich dit keer wat welwillender op zal stellen.

In januari liet De Jong nog over zijn toekomst weten: “Ik heb ook nooit gezegd dat ik weg wil. Ik ben hier gewoon lekker aan het trainen met PSV en als er niets concreets is, hoef ik nergens over na te denken. Er is geloof ik één telefoontje geweest van América naar PSV, dat is het.” Er zal binnenkort hoogstwaarschijnlijk een volgende belletje plaatsvinden.