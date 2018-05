4 SHARES Delen Tweet

Ajax nam enige tijd geleden Hassane Bande over van KV Mechelen. Ze betaalden maar liefst 8 miljoen euro voor de aanvaller, maar die zou het niveau ontberen om het te maken in de Johan Cruijff ArenA.

De vleugelspits speelde een dramatische wedstrijd tegen Al-Ahly in Dubai en kreeg als gevolg daarvan behoorlijk veel kritiek te verwerken. Dat is weer groot nieuws in België, maar zeker geen verrassing. Verschillende voetbalprominenten reageerden in het afgelopen half jaar al verbaasd op de deal. Bij tijd en wijle liet Bandé zijn klasse best zien in de Jupiler Pro League, maar soms viel hij ook compleet door de mand. Zijn werkgever KV Mechelen werd dan ook allerlaatste.