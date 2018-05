8 SHARES Delen Tweet

Justin Kluivert lijkt volgend seizoen nog gewoon voor Ajax te spelen. Het medium LaRoma24 zou van Marc Overmars zelf de bevestiging hebben gekregen.

De transfer leek eventjes al in kannen en kruiken, maar nu zou AS Roma toch de strijd om Justin Kluivert verloren hebben. En dat kan heel slecht nieuws betekenen voor PSV, want volgens Corriere GiallaRosso is Hirving Lozano het alternatief. PSV wil de Mexicaan graag behouden, maar door de enorme interesse in hem (en het naderende WK waarop hij actief zal zijn) lijkt dat langzamerhand een onhaalbare zaak te worden..