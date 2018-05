6 SHARES Delen Tweet

FC Barcelona heeft naar verluidt een beslissing genomen over de toekomst van Matthijs de Ligt. Ze willen hem graag overnemen van de Amsterdammers maar eerst nog een jaar bij Ajax laten voetballen.

De Catalanen hebben volgens Onda Cero kenbaar gemaakt dat ze de Oranje-international nog een jaar willen laten rijpen bij Ajax. In Amsterdam kan De Ligt wekelijks spelen en mogelijk kan hij op deze manier ook meer Europese bagage in de benen krijgen. Zijn huidige club heeft ook een voorkeur voor een dergelijk scenario.

De vraag is alleen of De Ligt zelf op dit scenario zit te wachten. De cliënt van Mino Raiola heeft zelf aangegeven open te staan voor een langer verblijf, maar onlangs meldde De Telegraaf dat hij tóch een transferwens heeft ingediend. Aan interesse van andere topclubs is geen gebrek. Zo worden Bayern München, Tottenham Hotspur en Manchester City genoemd.