Vanmiddag presenteerde Dirk Kuyt zijn boek genaamd ‘Het geloof in succes’. Volgens Steven Verseput van het NRC leest het alsof er enige rancune zit tussen Kuyt en zijn voormalig medespeler en trainer Giovanni van Bronckhorst.

Verseput schrijft: “Enige rancune is te lezen richting Van Bronckhorst. Zo vertelt hij over de minuten voor de mislukte kampioenswedstrijd bij Excelsior (3-0 verlies). Karim El Ahmadi en Tonny Vilhena zouden Kuijt gevraagd hebben een peptalk te houden, de groep had dat nodig. Kuijt bespreekt het met Van Bronckhorst, die zegt dat zelf te willen doen. Kuijt: ‘Ik accepteerde het, maar voor mijn gevoel kwam het niet aan en de spelers hadden ook zoiets van: Dirk zou dit toch doen?'”

Hij vervolgt: “Kuijt is voorbestemd om ooit coach van Feyenoord te worden. Komend seizoen is hij trainer van de onder 19 en daarmee ook een collega van Van Bronckhorst. Chic is zijn boek niet ten opzichte van ‘Gio’. Inzichtelijk is het wel.”