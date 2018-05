3 SHARES Delen Tweet

PSV is in een strijd beland met Zowel Atletico Madrid als Sevilla om een jonge aanvaller. Het trio heeft het vizier gericht op de negentienjarige Luka Adzic van Rode Ster Belgrado.

Hoewel de clubleiding in Belgrado standvastig is en zijn pupil wil behouden, vreest men toch dat Adzic bij een bod van zo’n anderhalf miljoen euro niet langer houdbaar zal zijn. Dit voetbaljaar leverde hij zeven doelpunten en twee assists in 29 optredens.