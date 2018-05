Dit weet het medium The Sun te melden. De 18-jarige zou zo herenigd kunnen worden met zijn gewezen Ajax-ploegmaat Davinson Sanchez. Jan Vertonghen is de derde oud-Ajacied in de Spurs-achterhoede.

[@MailSport] believe Tottenham Hotspur are now ‘set to move’ for Ajax centre-back Matthijs de Ligt with Man Utd understood to be ‘confident of completing’ the transfer of Toby Alderweireld this summer.#THFC #COYS pic.twitter.com/cskk5ppowi

— Ricky Sacks 🎙 (@RickSpur) 15 mei 2018