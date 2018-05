5 SHARES Delen Tweet

PSV heeft zijn eerste speler voor het nieuwe seizoen binnen. Lars Unnerstall komt namelijk over van VVV Venlo.

Het Eindhovens Dagblad meldt op woensdagavond: “PSV plukt keeper Lars Unnerstall weg bij VVV. De 27-jarige Duitse sluitpost wordt donderdag medisch gekeurd en staat bij een gunstige uitslag per 1 juli onder contract bij PSV. Hij tekent vermoedelijk voor drie jaar en wordt daarna voor een seizoen terugverhuurd aan VVV, waar hij dit seizoen een heel sterke indruk maakte.”

De krant gaat verder: “Unnerstall is vorig jaar door voormalig PSV-manager Stan Valckx naar Venlo gehaald en hij bleek een uitstekende keuze te hebben gemaakt. Dit seizoen was hij met meerdere reddingen zeer bepalend voor de Noord-Limburgse club, die zich verrassend vroeg ‘veilig’ speelde in de eredivisie. Unnerstall maakte onder meer indruk in de wedstrijden tegen PSV, hoewel hij daarin toch de nodige tegentreffers moest dulden. De sluitpost is transfervrij, omdat hij bij VVV maar een contract voor een jaar ondertekende. Voorheen keepte hij bij Schalke 04, het tweede elftal van Schalke 04, FC Aarau en Fortuna Düsseldorf.”