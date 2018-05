1 SHARES Delen Tweet

Het Engelse Swansea City degradeerde deze week naar het tweede niveau in Engeland. De trainer werd de laan uitgestuurd en in Frank de Boer zien ze een potentiele vervanger. Dit weet de krant The Guardian te melden. Hij zou topkandidaat zijn.

Gaat De Boer daadwerkelijk aan de slag bij Swansea, dan komt hij vermoedelijk een hoop Nederlanders tegen. Erwin Mulder, Mike van der Hoorn, Leroy Fer, Luciano Narsingh en Kenji Gorré staan op dit moment onder contract bij The Swans, al valt het niet uit te sluiten dat de club in zijn spelersbestand gaat snijden door de degradatie. Iemand als Fer is bijvoorbeeld een dure speler voor de degradant. Onlangs werd De Boer nog in verband gebracht met Ajax, maar alleen als stand-in voor het geval dat Erik ten Hag de kerst niet zou halen.