“Ik kon ook naar PEC Zwolle of Willem II. Toen de medische keuring was geweest, benaderde ook PSV mij. Maar ik had mijn keuze sowieso al gemaakt, bij AZ verwacht ik de meeste kansen te krijgen”, legt hij uit in gesprek met de Stentor. Dat hij na een langdurig blessureleed de clubs voor het uitkiezen had, kwam voor Dekker als een aangename verrassing: “Ik had veertien maanden een zware knieblessure en dat een club als AZ mij dan toch wil binnenhalen, is prachtig.”