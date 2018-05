7 SHARES Delen Tweet

Zowel Ajax als PSV hebben interesse om de Mexicaanse speler Erick Gutiérrez over te nemen maar zelf heeft hij een duidelijke voorkeur. Hij wil namelijk naar Eindhoven toe.

Of in ieder geval: het is zijn grote droom en wens om in actie te komen aan de zijde van zijn goede vriend Hirving Lozano. De twee vertegenwoordigden samen de verschillende jeugdselecties van Mexico en speelden ook samen bij CF Pachuca. Door de transfer van de vleugelspits zijn de maatjes uit elkaar gerukt, maar het is best mogelijk dat er na het wereldkampioenschap een hereniging plaatsvindt in Eindhoven. Daar lijkt Gutiérrez in ieder geval wel op te mikken.

Er gaan al veel langer geruchten over een mogelijke verhuizing van de middenvelder naar de Eredivisie, maar zijn transfer moet nog wel gestalte krijgen. Pachuca vraagt namelijk behoorlijk veel geld voor zijn sterspeler. Hoogstwaarschijnlijk zal er in ieder geval meer dan 10 miljoen euro betaald moeten worden. Aan de andere kant was dat ook bij Lozano het geval… en toen vond technisch directeur Marcel Brands een mooie oplossing.