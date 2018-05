4 SHARES Delen Tweet

De kans is zeer groot dat Hakim Ziyech deze zomer gaat vertrekken bij Ajax en zijn vervanger hebben ze al bijna binnen. Dit moet de Argentijn Nicolás Benedetti van het Colombiaanse Deportivo Cali.

Het medium El Pais schrijft in ieder geval op maandag dat die tweede transfer ook in kannen en kruiken is. De krant voert een bron in de omgeving van de aanvallende middenvelder aan die stelt dat de onderhandelingen zich in de afrondende fase bevinden. Het is onbekend wat Ajax precies betaalt voor zijn transfertarget, maar hoogstwaarschijnlijk gaat het om meerdere miljoenen euro’s. De 21-jarige Colombiaan wordt mogelijk de vervanger van Hakim Ziyech in onze hoofdstad.

Een tijdje geleden leek de toekomst van Benedetti nog in de Amerikaanse Major League Soccer te liggen. De spelmaker had al een paar keer gesproken met een paar geïnteresseerde partijen, tot er opeens een Europese belangstellende doorheen kwam fietsen. Het bovengenoemde medium weet dus dat dat Ajax was.