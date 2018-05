In een interview metzegt hij: “Ik wil eerste spits worden van Feyenoord. Maar wanneer dat gebeurt, weet ik niet. Als ik komend seizoen meer speel en meer scoor dan dat ik nu heb gedaan, zou dat al een goede eerste stap zijn. En uiteindelijk wil ik natuurlijk de titel pakken met Feyenoord.” In de tussentijd werkt hij hard aan zichzelf. “Wat het fysieke betreft, ben ik het laatste jaar enorm vooruitgegaan. En ook op andere vlakken ontwikkel ik me. Er komt alleen zóveel op je af als profvoetballer. Dat kun je je nauwelijks voorstellen. Social media, pers, supporters; dit is echt een nieuw leven.”

Oefenmeester Giovanni van Bronckhorst is in ieder geval al onder de indruk. “Dylan is heel compleet als centrumaanvaller. Hij is goed als aanspeelpunt en is vast in de afwerking. Ook is hij slim in zijn loopacties. Vaak zie je bij jonge spitsen dat ze tijdens een loopactie nog geen idee hebben waar ze uit willen komen. Dylan weet precies waar hij wil zijn. Hij heeft de potentie om heel ver te komen. Hoe ver? Daarin ligt de uitdaging. Voor hem, vanzelfsprekend. En voor ons als technische staf. Want nu begint het feitelijk pas voor Dylan.”