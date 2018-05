5 SHARES Delen Tweet

Ajax is bijna rond met de Argentijnse verdediger Lisandro Magallan. Naar verluidt wordt er minimaal 8 miljoen euro voor hem neergelegd wat uiteraard een fors bedrag is. In eigen land vinden ze hem niet een uitblinker. Meer een soort Nick Viergever om het op Nederland te betrekken.

Het Algemeen Dagblad schrijft op donderdagmorgen: “Bij Boca Juniors, de kersverse kampioen van Argentinië, wrijven ze zich in hun handen. Dat ze Lisandro Magallán verkopen voor acht miljoen euro (een bedrag dat via bonussen nog kan oplopen), is voor de club uit Buenos Aires een flinke meevaller. Magallán, 24 jaar, wordt in zijn vaderland namelijk gezien als een doorsnee speler. Ter vergelijking: Ajax kocht Nicolás Tagliafico afgelopen winter voor zo’n 4,5 miljoen van Independiente. Een club die weliswaar minder hoog in de nationale pikorde staat dan Boca Juniors, maar Tagliafico had wel de status van aanvoerder én had toen ook al voor het Argentijnse elftal gespeeld.”

De krant gaat verder: “Magallán heeft nog geen A-interlands voor Argentinië achter zijn naam. Hij speelde wel wedstrijden voor de vertegenwoordigende jeugdelftallen, maar was in die teams nooit een vaste waarde. Bij Boca Juniors was Magallán dit seizoen wel een vaste kracht, maar hoorde hij nooit tot de absolute uitblinkers. Eerder tot de categorie nuttige krachten.