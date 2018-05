7 SHARES Delen Tweet

PSV is ver met het aantrekken van linksback Angelino. Dit weet het Eindhovens Dagblad te melden. Op Twitter schrijft clubwatcher Rik Elfrink: “De gesprekken tussen PSV en Manchester City over het aantrekken van linksback Angeliño (21), vorig seizoen speler van NAC, verlopen goed. PSV is dichtbij een transfer van de back, die zelf ook graag naar Eindhoven wil.”

Het is nog onduidelijk of het hier gaat om een huur- of koopconstructie. Manchester City zou eerder hebben laten doorschemeren zo’n 10 miljoen euro te willen verdienen aan een mogelijke verkoop van de Spaanse back. Dat bedrag lijkt voor de Eindhovenaren te gortig.

Angeliño is eveneens gelinkt aan Ajax. Voor de rechterkant bij PSV is Denzel Dumfries van sc Heerenveen in beeld.