De Mexicaanse middenvelder Erick Gutiérrez wordt al geruime tijd in verband gebracht met PSV maar tot een transfer kwam het nog niet. Waarschijnlijk komt dit omdat hij de tweede keus is.

De middenvelder heeft nu al een paar keer gezegd dat het zijn droom is om aan de zijde van vleugelspits Hirving Lozano uit te komen en nam daarbij ook de clubnaam van PSV in de mond. De scouts van de landskampioen van de Eredivisie houden Gutiérrez nu ook al een meerdere seizoenen lang in de gaten, maar hij is nog altijd niet gepresenteerd in de lichtstad van Nederland. Hoogstwaarschijnlijk heeft dat met de prioriteiten van technisch directeur Marcel Brands te maken.

Die laatste heeft er immers nooit een geheim van gemaakt dat Marco van Ginkel boven aan zijn verlanglijstje staat. Het is nog onbekend of de middenvelder überhaupt mag vertrekken bij Chelsea, maar als dat het geval is kost hij een flinke zak met geld (naar verluidt ongeveer 10 tot 12 miljoen euro). Weet PSV dit voor elkaar te boksen, dan betekent dat ongetwijfeld dat Gutiérrez op zoek moet naar een andere werkgever.