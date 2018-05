3 SHARES Delen Tweet

Het is al enige tijd bekend dat PSV linksback Angelino wil overnemen van Manchester City. “Hoewel wel verwacht wordt dat het tot een deal komt, zit er volgens betrokkenen nog steeds verschil tussen de vraag van Manchester City en het bod van PSV, dat voor ongeveer 5 miljoen euro zaken wil doen”, zo schrijft het Eindhovens Dagblad.

Het regionale medium weet waar de gesprekken over gaan. “Eerder deze week verliepen de gesprekken goed, viel vanuit de schoot van de club te beluisteren, maar een definitief akkoord is er dus nog niet. Er wordt onder meer nog gesproken over een terugkoopgarantie, zo klinkt het vanuit het kamp van Angeliño.”

Naast Angeliño is ook Denzel Dumfries van sc Heerenveen in beeld. Hij speelt vrijdag met Jong Oranje in Zuid-Amerika, maar zaterdag voeren beide clubs opnieuw overleg.