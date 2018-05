0 SHARES Delen Tweet

Financieel gaat het goed bij Ajax maar sportief gaat het de laatste periode wat minder. De Volkskrant denkt dat Ajax er goed aan doet als de Amsterdammers Louis van Gaal een functie bij de club aanbieden.

Op woensdagmorgen schrijft men namelijk: “De bankrekening is vol, maar de prijzenkast de laatste jaren akelig leeg. Dus nee, echt rustig kun je de situatie in Amsterdam niet noemen. De directeur spelersbeleid is onzichtbaar, de algemeen directeur heeft zijn lot aan de krampachtige trainer verbonden, spelers vertrekken steeds jonger naar het buitenland, supporters wachten boos de spelersbus op en de vijfde colonne mort. Ajax is stuurloos en smacht naar een leider. Wie zou er beter geschikt zijn om het tij te keren bij Ajax dan Louis van Gaal? Niet als trainer, technisch directeur of als lid van de raad van commissarissen, want in die functies zou zijn invloed te beperkt zijn. Alleen als algemeen directeur zou hij de club volledig naar zijn hand kunnen zetten.”

Het medium gaat verder: “Ook hier zou wraak een motief kunnen zijn. In 2011 zou Van Gaal al directeur worden in de Arena, maar daar stak commissaris Johan Cruijff een stokje voor. Hun conflict stamt uit de tijd dat Van Gaal aan de slag ging bij Barcelona en daar kritiek had op de jeugdopleiding die door Cruijff was gemoderniseerd. Heersen in de Johan Cruijff Arena; het moet een aanlokkelijk vooruitzicht zijn voor Van Gaal. Bijkomend voordeel: geestverwant Danny Blind werd twee maanden geleden benoemd tot lid van de raad van commissarissen.”