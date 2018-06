0 SHARES Delen Tweet

PSV-spits Sam Lammers mag zich in de belangstelling heugen van maar liefst zeven clubs. Dit weet het EIndhovens Dagblad te melden.

De aanvaller mag komend seizoen verhuurd worden en heeft over belangstelling dus niet te klagen. In overleg met PSV en zijn zaakwaarnemer zal Lammers over enige tijd kiezen waar hij komend seizoen gaat spelen.