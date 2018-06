0 SHARES Delen Tweet

Liverpool wil de selectie een impuls geven met de komst van Jasper Cillessen. Volgens het Spaanse medium Marca zullen ze eerdaags een bod van 35 miljoen euro neerleggen voor de sluitpost van FC Barcelona.

Het is de vraag of technisch directeur Robert Fernandez hiermee akkoord zal gaan, want tot voor kort wees hij constant naar de clausule in de verbintenis van de international van het Nederlands elftal, ter waarde van 60 miljoen euro.

Het is geen geheim meer dat Cillessen een transfer naar Anfield Road wel ziet zitten. Bij Liverpool kan hij namelijk eerste doelman worden aangezien men niet tevreden is over Loris Karius, die twee keer enorm in de fout ging in de Champions League-finale tegen Real Madrid. Bij de Primera División-grootmacht is de Nederlander altijd tweede keuze, omdat Marc-André ter Stegen het nou eenmaal heel erg goed doet.