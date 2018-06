0 SHARES Delen Tweet

Het lijkt erop dat Davy Klaassen ook volgend seizoen geen rol gaat spelen bij Everton. Ze zijn namelijk bijna rond met een nieuwe aanvallende middenvelder.

Volgens Sky Sports, dat in de regel behoorlijk betrouwbaar te noemen is, zijn de Toffees de favoriet in de race om de handtekening van James Maddison. In het afgelopen seizoen was de spelmaker de sterspeler van Norwich City en in de voorbije periode werd hij aan clubs als Manchester City, Liverpool en Tottenham Hotspur gelinkt. Het lijkt er echter op dat Brands aan de haal gaat met de handtekening van de 21-jarige Engelsman, wat best een stunt zou zijn.

Haalt Everton de speler in kwestie daadwerkelijk op bij Norwich, dan is dat natuurlijk een drama voor de bovengenoemde Klaassen. In het voorbije voetbaljaar dolf hij al het onderspit tegen zijn concurrenten op Goodison Park en als Maddison komt, dan zal hij alleen maar vaker op de tribune plaats moeten nemen. Overigens wordt de oud-Ajacied (die een jaar geleden nog 27 miljoen euro kostte) in verband gebracht met het Turkse Besiktas, dat hem voor een zacht bedragje zou willen overnemen.