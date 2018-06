0 SHARES Delen Tweet

Een delegatie van AC Milan zat gisteren op de tribune tijdens de oefeninterland Italie – Nederland (1-1) om de verrichtingen te bekijken van Memphis Depay. Dit weet het medium Tuttosport te melden.

De Rossoneri hebben concrete belangstelling voor de voormalige sterspeler van PSV, maar hij vertegenwoordigt een enorme uitgave en daarom wil men niet over één nacht ijs gaan.

Het is natuurlijk überhaupt maar zeer de vraag of de gewezen grootmacht Memphis zal kunnen betalen. Volgens de laatste berichten vraagt Olympique Lyon ongeveer 40 miljoen euro voor zijn spits en Milan heeft een paar probleempjes met betrekking tot Financial Fair Play. Overigens schrijft La Gazzetta dello Sport dat Depay zelf wel openstaat voor een verhuizing naar Italië. Het zou zo kunnen zijn dat de UEFA AC Milan uitsluit van Europa League-voetbal, maar zelfs dan zou de Nederlander willen komen.