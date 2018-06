0 SHARES Delen Tweet

Feyenoord-talent Alex Bangura vertrekt naar SC Cambuur. Hij kreeg in Rotterdam geen contract aangeboden en mocht dus gaan. In eerste instantie wordt Bangura aangetrokken voor het tweede elftal van Cambuur.

Bangura kwam in 2017 in de oefenwedstrijd tegen FC Dordrecht tot zijn enige minuten in de hoofdmacht van Feyenoord. Met het onder-19 speelde hij nog mee in de Youth League.