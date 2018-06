0 SHARES Delen Tweet

Het Franse Olypique Lyon is na het vertrek van Nabil Fekir naar Liverpool opzoek naar een vervanger. Ze hebben een Feyenoorder op het oog. Diverse Franse media denken dat ze een poging willen gaan wagen bij Tonny Vilhena.

Nabil Fekir verlaat het trainingskamp van het nationale team van Frankrijk binnenkort voor een medische keuring bij Liverpool. De Reds betalen vermoedelijk ongeveer 60 tot 70 miljoen euro voor de spelmaker, die vervolgens weer vervangen moet worden bij de nummer drie van de Ligue 1 van het afgelopen seizoen.

Wat dat betreft zou Vilhena dus in beeld zijn, al is de Nederlander natuurlijk wel een andersoortige speler dan de bovengenoemde nummer tien. De speler van Feyenoord maakte een uitstekende indruk in de laatste oefeninterlands van het Nederlands elftal en vooral tegen het Portugal van Cristiano Ronaldo speelde hij sterk. Men noemt overigens geen verwachte transferprijs, al lijkt het erop dat de Rotterdamse KNVB-bekerwinnaar toch minstens zo’n 15 miljoen euro zal vragen.