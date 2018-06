0 SHARES Delen Tweet

In de zoektocht naar versterking voor het volgende seizoen denkt Ajax nog altijd aan Dusan Tadic. Doordat zijn club Southampton zich op de valreep wist te behouden voor de Premier League daalde de kans op zijn komst drastisch. Toch valt er een positieve noot te melden.

De Engelse media berichten namelijk dat Southampton, de werkgever van de technisch begaafde linksvoor, zich gemeld heeft voor Xherdan Shaqiri van Stoke City, die ongeveer 13,5 miljoen euro kost. De international van Zwitserland kan natuurlijk uitstekend uit de voeten als linkervleugelspits en wordt misschien wel de vervanger van Tadic. Daartegenover staat weer dat er maar weinig te lezen is over hoe de transfer van de voormalige speler van FC Twente naar de Johan Cruijff ArenA precies gestalte zou moeten krijgen.

De Saints zullen een heel behoorlijk transferbedrag voor Tadic vragen en dat is misschien nog wel een horde die genomen kan worden, maar de Serviër strijkt ook een pittig jaarsalaris op in de Premier League. Dat loon van 3,6 miljoen euro per seizoen kan Ajax natuurlijk hoe dan ook niet overnemen, al valt hier misschien een eind aan te breien met een vette tekenbonus. Het wordt in ieder geval waarschijnlijker dat de multifunctionele speler deze transferzomer vrijkomt.