De miljoenentransfer van Memphis Depay richting AC Milan lijkt een deuk te hebben opgelopen. De Italiaanse topclub volgde de oud-PSV’er de afgelopen maanden intensief bij Olympique Lyon en het Nederlands elftal. Deze week werd zelfs gesproken over een principeakkoord tussen AC Milan en Memphis. Alleen op bestuurlijk niveau zou nog een akkoord bereikt moeten worden, en dat blijkt een serieus obstakel.

Lyon gaat de Champions League in en wil daarbij beschikken over de beste spelers. Verkopen is daarom alleen bespreekbaar indien de hoofdprijs op tafel komt. Volgens La Gazzetta dello Sport wil de Franse club ook voor Memphis het maximale eruit halen, maar voor AC Milan is dat een fors probleem.

AC Milan kan door financiële beperkingen immers niet wedijveren met andere topclubs in Europa. De Italianen gaan nog proberen om een deal eruit te slepen, maar zouden rekening houden met een ‘nee’. Mogelijk gooien zij spoedig alsnog de handdoek in de ring…