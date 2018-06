0 SHARES Delen Tweet

Ajax wil Matthijs de Ligt deze zomer niet kwijt. Ze willen hem graag nog een seizoen behouden en denken daarom aan een huurconstructie. Dit weet Mike Verweij van de Telegraaf te melden.

“Voor Matthijs de Ligt zijn het rijtje namen inmiddels wel bekend denk ik. Dat zijn echt hele grote clubs en clubs die ook heel veel willen betalen. Maar Ajax wil Matthijs de Ligt niet laten gaan,” aldus Verweij. “Er is ook al gesproken met een aantal clubs dat hij wel verkocht wordt, maar dat hij één of twee seizoenen op huurbasis in Amsterdam zou blijven voetballen. Ajax wil hem niet laten gaan. Dat zal nog een hele strijd worden.”