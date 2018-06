0 SHARES Delen Tweet

Leeds United hoopt afscheid te nemen van Vurnon Anita. De speler mag vertrekken bij de voormalige topclub uit Engeland.

De oud-Ajacied heeft pas één van zijn drie contractjaren achter de rug in Leeds. Volgens de Yorkshire Evening Post is de club echter alweer uitgekeken op de 29-jarige Anita. Ook in Engeland kwam hij op verschillende posities in actie, maar de verdediger annex middenvelder lijkt onvoldoende indruk te hebben gemaakt om te mogen blijven.

Anita kreeg te maken met blessures. Zo is hij momenteel herstellende van een enkeloperatie. Na zijn comeback hoopt Leeds United de Nederlander, die na Ajax ook voor Newcastle United speelde, in de uitverkoop te zetten.