Het contract van Rafael van der Vaart bij FC Midtjylland is afgelopen maar de middenvelder heeft een voorkeur om in Denemarken te blijven spelen. Toch heeft hij naar verluidt een exotisch aanbieding ontvangen van Bali United uit Indonesie.

Van der Vaart werd al eens eerder in verband gebracht met die club, maar toen kwam het niet tot een overgang. Nu zou de leiding opnieuw contact willen leggen om de mogelijkheden in kaart te brengen.

Van der Vaart is naar verluidt aangeboden bij clubs als Bangkok Glass, Thai Navy en Khon Kaen, maar de oud-Ajacied zou een bepaalde zekerheid eisen. Volgens onder meer THSport zou Bali United die oplossing kunnen zijn. Binnen een aantal weken wil de Indonesische club al een deal proberen te sluiten.

De middenvelder is transfervrij na zijn vertrek bij FC Midtjylland. Een geïnteresseerde club moet dus alleen zijn salaris ophoesten, maar de vraag is of Van der Vaart een avontuur in Indonesië ziet zitten. Zijn privé-situatie is namelijk een belangrijke overweging.