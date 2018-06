0 SHARES Delen Tweet

Feyenoord heeft een aanvaller van de hand gedaan. Het gaat om Bilal Başacıkoğlu. Başacıkoğlu kwam in vier seizoenen tot 103 officiële wedstrijden voor Feyenoord.

De vleugelaanvaller had wat Feyenoord betreft in Rotterdam mogen blijven. “We hebben er echter begrip voor dat hij na een aantal jaren als vaak waardevolle invaller elders wil proberen een basisplek te veroveren. Als er dan een behoorlijk bod gedaan wordt, dwarsbomen wij hem zeker niet'” geeft Martin van Geel aan. “We gunnen hem deze kans en wensen Bilal alle succes toe in Turkije.”

Başacıkoğlu is vooral dankbaar dat hij voor Feyenoord heeft mogen spelen, zo geeft hij aan. “Natuurlijk had ik gehoopt tot een vaste waarde uit te groeien in De Kuip, maar ik ben blij dat ik toch mijn bijdrage heb kunnen leveren in de succesvolle afgelopen jaren,” aldus de aanvaller. “Het was vooral fantastisch om onderdeel te zijn van het team dat de supporters eindelijk weer eens de landstitel kon bezorgen. Ik wil iedereen bij Feyenoord en het legioen bedanken voor de mooie afgelopen seizoenen en wens de club alle succes toe voor de toekomst.”