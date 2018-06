0 SHARES Delen Tweet

Alireza Jahanbakhsh is dit seizoen de topscorer geworden van de Eredivisie. Voor dat hij naar AZ trok speelde hij voor NEC. Hij wist nog niets van de club uit Nijmegen en kende alleen de topdrie uit Nederland.

“Ik speelde met het nationale elftal onder 19 jaar (van Iran, red.) een toernooi en Carlos Aalbers zat namens NEC op de tribune”, vertelt Jahanbakhsh aan het Algemeen Dagblad. “Ik kende NEC totaal niet. In Iran kennen we alleen Ajax, Feyenoord, PSV en AZ. Na NEC kwam AZ. Nee, Ajax, Feyenoord of PSV toonde destijds nooit interesse. Jammer voor die clubs toch, hahaha!”