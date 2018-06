0 SHARES Delen Tweet

Nog even en De Rode Duivels spelen hun eerste wedstrijd op het WK in Rusland. De verwachtingen zijn hooggespannen en volgens Kevin de Bruyne misschien wel iets te hoog. Hij reageert hier op.

Hij reageert eerste op de ‘kritiek’ dat hij te weinig scoort bij de Belgen. “Ik speel nu als defensieve middenvelder bij de nationale ploeg, da’s een heel andere rol dan in het begin. Ik weet dat ik minder scoor of assists geef, maar mijn matchen zijn tien keer beter. Op mijn huidige positie moet ik een match proberen te domineren en andere mensen zo kansen geven om hun ding te doen”, zei hij aan Eén.

Hij hoopt dat er tijdens het WK veel meer steun zal zijn voor de Rode Duivels. “Het irritante is voor mij gewoon dat er zaken gezegd worden die niet kloppen. ‘Hij is niet tevreden, hij zet zich niet in, speelt niet zoals bij Manchester City’, lees ik dan. Zulke dingen geven de buitenwereld de indruk dat er een probleem is, dat er altijd iets is met Kevin. Maar natuurlijk spelen de Rode Duivels niet op dezelfde manier als City. Dat doet niemand. Ik zou gewoon willen dat iedereen – media, fans, spelers – achter de ploeg gaat staan, terwijl dat nu vaak net niet het geval is in mijn ogen.”