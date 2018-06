“Witsel is cruciaal voor België. Hij zorgt voor het evenwicht. Zonder hem zouden mannen als De Bruyne en Hazard niet kunnen voetballen zoals ze dat nu doen – dát is de realiteit”, aldus de ex-ploegmaat van Witsel bij Zenit Sint-Petersburg.

De voormalige speler van Standard en Benfica zorgt voor evenwicht op het middenveld ,want de Rode Duivels spelen in een zeer aanvallende opstelling. Witsel is dus enorm belangrijk voor Roberto Martinez.

“Witsel is geen Ronaldo of Messi, maar hij kan België wel ver brengen in het toernooi. Dan kun je ook hoog scoren in populariteitspolls”, besluit de Rus aan Het Laatste Nieuws.