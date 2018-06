0 SHARES Delen Tweet

Uruguay is het WK in Rusland prima begonnen met een 0-1 winstpartij tegen Egypte. In de blessuretijd scoorde de verdediger Gimenez de bevrijdende 0-1. Bij Egypte kwam de absolute sterspeler Mohamed Salah niet in het veld. Hij ondervind nog teveel last van een schouderblessure die hij opliep in de Champions League-finale. Kijk hieronder naar de samenvatting.

