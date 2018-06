0 SHARES Delen Tweet

Marokko is het WK in Rusland slecht begonnen. In de extra tijd verloren ze met 0-1 van Iran door een eigen goal van Bouhaddouz. Om nog door de poulefase te raken moeten de Marokkanen nu goede prestaties neerzetten tegen zowel Spanje als Portugal. Kijk hieronder naar de samenvatting van deze pot.

