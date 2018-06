0 SHARES Delen Tweet

Antoine Griezmann gaf eerder deze week te kennen dat hij Altetico Madrid trouw blijft. Dit betekend slecht nieuws voor FC Barcelona dat hem graag voor 100 miljoen euro wilde overnemen. Ook heeft deze beslissing volgens El Mundo Deportivo wat te betekenen voor de transfer van Frenkie de Jong.

Aanvankelijk was het idee om de jonge middenvelder van Ajax te kopen en vervolgens weer een jaartje te verhuren aan de Amsterdammers. Nu heeft men echter gelijk een kwaliteitsinjectie nodig, waardoor dat plannetje mogelijk komt te vervallen. De Jong moet per direct de overstap maken naar het Camp Nou-stadion, al staan nog niet alle neuzen dezelfde kant op in de directie van de landskampioen van LaLiga. Volgende week neemt men een beslissing over het te bewandelen transferpad.

Het is namelijk de vraag of de fans van Barcelona genoegen nemen met de komst van De Jong. We hebben immers van doen met een minder aansprekende naam dan die van de bovengenoemde Griezmann. Ook Thiago Alcántara en Miralem Pjanic van respectievelijk Bayern München en Juventus worden nog in verband gebracht met Barça. Zij kosten echter wel wat meer dan de Nederlander, voor wie de Catalanen al 50 miljoen euro zouden moeten overmaken.