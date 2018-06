0 SHARES Delen Tweet

De Italiaanse grootmacht Juventus heeft haar pijlen gericht op Bayern Munchen-verdediger Jerome Boateng. Ze hadden ook interesse in Matthijs de Ligt maar geven toch de voorkeur aan de international van Duitsland.

Voetbal International bericht op zaterdagavond: “Juventus overweegt een move te maken voor Jérôme Boateng. Bayern München liet onlangs doorschemeren dat een vertrek van de dertigjarige verdediger niet langer totaal onbespreekbaar is en dus ziet de Italiaanse grootmacht kansen, zo schrijft BILD. Juventus is zeker niet de enige geïnteresseerde club, naar verluidt volgen ook Manchester United en Barcelona de centrumverdediger, maar De Oude Dame hoopt te profiteren van de uitstekende relatie met Bayern.”

Overigens wordt De Ligt óók in verband gebracht met Der Rekordmeister, waardoor dit niet per se goed nieuws betekent voor Ajax. Volgens de laatste berichten vraagt directeur spelerszaken Marc Overmars van de Amsterdammers ongeveer 60 miljoen euro voor de stopper. Boateng is niet veel duurder.