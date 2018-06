2 SHARES Delen Tweet

Het ziet ernaar uit dat Mark van Bommel volgend seizoen hoofdcoach is van PSV. Clubwatcher Twan Spierts van Omroep Brabant vindt dat echter niet zo’n heel goed idee. Hij wijst naar het feit dat de oud-international ervaring ontbeert als trainer.

De journalist stelt: “Ik denk dat het voor iedereen het beste is als Cocu nog een jaar blijft. Het is het meest verstandige als Cocu niet naar Turkije gaat en nog een jaar bij PSV blijft, terwijl Van Bommel in een grotere rol bij de selectie betrokken zou worden. Nu is de stap wel heel groot, van O19 naar hoofdtrainer.”

Spierts denkt niet dat Bert van Marwijk assistent wordt. “Nee. Een rol als adviseur, zoals Guus Hiddink ooit, dat kan wel. Maar als assistent? Dat lijkt me niet. Vooral omdat in de afgelopen jaren de verhoudingen andersom waren. Ik denk dat bij Van Marwijk de drang om zelf hoofdtrainer te zijn ook te groot is.”