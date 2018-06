0 SHARES Delen Tweet

Willem van Hanegem geniet ook van het WK voetbal in Rusland. In zijn column in het Algemeen Dagblad pakt hij uit over Feyenoord-middenvelder Renato Tapia die uitkomt voor Peru:

“Een WK is ook een feestje van andere continenten en daar mogen we blij om zijn. Want behalve van Mexico heb ik zitten genieten van Peru. En Costa Rica, dat vond ik bij vlagen ook aardig. Bij Zuid- en Midden Amerikaanse teams zie je dat er nog ruimte is voor het speelse van de spelers. Dat overheerst in die teams, terwijl het bij ‘onze’ Europese teams veelal de speelwijze van de coaches is die je ziet.”

De Kromme gaat verder: “Neem die dikkont van Feyenoord bij Peru, Renato Tapia, als je die tegen Denemarken ziet denk je toch: verrek, zo goed kan die jongen dus kennelijk spelen! Bij Frankrijk zie je het beste terug wat ik bedoel: de speelwijze van de trainer, die zich geen raad weet met de keur aan geweldige voetballers in zijn groep.”