In navolging van Justin Kluivert en Hakim Ziyech wil AS Roma nu een derde Ajacied overnemen. Het gaat om Nicolas Tagliafico.

Een half jaartje geleden verhuisde de vleugelverdediger van Independiente uit zijn vaderland naar de Johan Cruijff ArenA, maar hij is de scouting van Roma al dusdanig opgevallen dat technisch directeur Monchi snel zaken wil doen. Tagliafico maakt op dit moment natuurlijk onderdeel uit van het nationale elftal van Argentinië en dat zou weleens voor nog meer interesse kunnen zorgen uit competities als de Serie A, de Primera División en de Bundesliga.

De Italiaanse media, zoals bijvoorbeeld de website Il Romanista, denken in ieder geval dat het mogelijk is dat ook de linksback naar het Stadio Olimpico komt. Is dat daadwerkelijk het geval, dan mag je toch stellen dat de werkgever van Kevin Strootman en Rick Karsdorp de Amsterdammers kaal plukt. Straks worden er niet één, niet twee, maar drie Ajacieden gepresenteerd in de hoofdstad van Italië…