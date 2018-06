Elgero King maakt de overstap van PSV naar Ajax. Hij gaat daar in de U19 spelen. Dit weet het bureau dat hem vertegenwoordigt op het sociale medium Twitter te melden.

Transfer news: Elgero King will make a transfer from PSV to Ajax. From next season the talented central defender will play in the U19 of his new club. Welcome to Forza Sports Group Elgero and good luck in Amsterdam! #forza #transfer #newplayer #psv #ajax pic.twitter.com/LeukkumGZb

