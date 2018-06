0 SHARES Delen Tweet

PSV kan flink cashen deze zomer vanwege een potentiele transfer van de Mexicaanse ster Hirving Lozano. FC Barcelona en Real Madrid hebben namelijk een oogje op de vleugelflitser van de Eindhovenaren.

Dat is in ieder geval wat het Spaanse dagblad Sport vandaag schrijft. De sterspeler van PSV staat op de cover van de krant en men weet dat de scouts van de Catalaanse landskampioen van LaLiga een beetje verliefd zijn geworden op Lozano. Gisteren liet de vader van de international van Mexico al weten dat er contacten lagen met de grootmacht en klaarblijkelijk is de interesse serieus. Het zou zomaar zo kunnen zijn dat de aanvaller na de zomer in het Camp Nou-stadion speelt.

Dan dient technisch directeur Robert Fernandez echter wel af te rekenen met een aantal andere geïnteresseerden, waaronder dus De Koninklijke. Ook het Engelse Manchester City wordt genoemd en het lijkt er dus sterk op dat PSV uit mag kijken naar de jackpot voor zijn speler. Er wordt immers gespeculeerd over een totaal transferbedrag van meer dan 70 miljoen euro…